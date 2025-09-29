三井住友カードは9月30日9時頃から、「三井住友カード Visa Infinite」の募集を開始する。「Infinite Potential, Infinite Value"無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」がコンセプト。Visaの最上位ランク「Visa Infinite」(ビザインフィニット)の優待・特典に加え、「単なる決済手段の域を超えた新しい扉を開く鍵として、これまでにない特別な価値」を提供するという。あらゆる銀行口座の人を対象とする。「三井住友カード