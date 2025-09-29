乃木坂４６の弓木奈於が２９日までに自身のＳＮＳを更新。同期メンバーとのショットを公開した。弓木はインスタグラムに白と黒の猫、ハートの絵文字を記すと、同期の田村真佑、賀喜遥香との３ショットをアップ。田村の手に、弓木、賀喜があごを乗せる様子を披露した。この投稿にＳＮＳ上では「やっぱこの３人強すぎる」「本当に天使」「大人かっきー、カッコ可愛い！！かきまゆなお、最強です…」「世界三大美女ってこの３人