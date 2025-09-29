佐賀県警は29日、DNA型鑑定で不正を行ったとして、証拠隠滅などの容疑で書類送検した科学捜査研究所の元職員について、検察に対し、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたと明らかにした。「悪質性が高い」と判断した。