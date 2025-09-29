ヤクルトは２９日、金久保優斗投手（２５）、山下輝投手（２６）、原樹理投手（３２）、宮川哲投手（２９）、竹山日向投手（２１）、中川拓真捕手（２３）、西川遥輝外野手（３３）、育成の鈴木康平投手（３１）の９選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。東京都内の球団事務所で取材に応じた金久保は今後について問われると「野球は迷ってます」と回答。今季も１軍戦１２試合、２軍戦２７試合に登板するなど「