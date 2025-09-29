【週刊ビッグコミックスピリッツ 2025年44号】 9月29日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は9月29日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2025年44号」を発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには白戸ゆめのさんが登場。巻頭カラーは単行本累計380万部突破の「九条の大罪」、センターカラーには「ヨシダ檸檬ドロップス」と「スー