9月24日（現地時間23日、日付は以下同）に『Eurohoops』へ公開された記事の中で、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）は『Sport24』とのインタビューで「ヨーロッパのクラブでプレーする可能性はあるのか？」と聞かれ、「あり得ないことじゃない」と返していた。 今年の「FIBAユーロバスケット2025」で、アデトクンボはギリシャ代表を引っ張り、銅メダルを獲得する立役