28日のニューカッスル対アーセナルで、アーセナルDFリッカルド・カラフィオーリがロングスロー時に使おうとしたタオルを主審に没収される場面があった。この試合の前半28分、アーセナルが左サイド敵陣深くからのスローインを獲得。ロングスローが得意のカラフィオーリは一度タッチラインへ向かったが、踵を返してニューカッスル側ゴールライン後方に置かれていたタオルを取りに走っていった。ところがジャレッド・ジレッド主