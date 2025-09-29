ゲントのMF伊藤敦樹が28日、ベルギー・リーグ第9節のセルクル・ブルージュ戦で第2節以来となる今季2点目を決めた。伊藤は開幕から先発が続き、この日も先発入りを果たした。チームは前半16分に先制したものの同43分までに逆転を許す展開。それでも同45+1分、伊藤が左からのクロスに走り込むとジャンプしながら右足でわずかにコースを変えてゴールネットを揺らし、前半のうちに追いついた。ゲントは後半に2点を奪って4-2で勝