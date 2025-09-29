千葉銀行と千葉興業銀行は軟調。きょう午前１１時３０分に両行は経営統合に向けて協議・検討を進めることで基本合意した、と発表した。２７年４月１日をメドに銀行持ち株会社を設立し、両行はその傘下となる。持ち株会社の商号や本社所在地などは未定としている。同じ千葉県を地盤とする両行について日本経済新聞電子版が２５日夜に「９月中にも経営統合で基本合意する」と報じ、翌２６日に千葉興の株価は急伸していたことから、