バリュークリエーションが後場に強含んだ。同社は２９日、りそなホールディングス傘下の埼玉りそな銀行と、空き家の有効活用の促進を目的とした連携協定を締結したと発表。解体業者の見積もりを比較できるサービス「解体の窓口」を運営するバリューＣに対しては、事業拡大につながるとの期待から買いが入ったようだ。埼玉県内の空きや所有者に対し、協定により解体を含めて幅広い情報提供が可能に