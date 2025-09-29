ジュビロ磐田は29日、今月28日付でジョン・ハッチンソン監督との契約を解除したことを発表した。後任は決定次第の発表を予定しており、久藤清一コーチが暫定的に指揮を執る。ハッチンソン監督は2021年に横浜F・マリノスのヘッドコーチとして来日し、アメリカでの指導を経て23年に横浜FCヘッドコーチとして再来日。24年に横浜FMヘッドコーチに再就任し、7月以降は監督を務めていた。今季から磐田を率いていたが14勝6分11敗でJ