食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、、、秋は何かとイベントが満載です！そんな中、見逃して頂きたくない、貴重な展覧会が開催中です！1300年守り伝えられてきたという、その年月の重み、愛の物語を体感してください。奈良の東大寺にある、宝物を収蔵している校倉造りの建物「正倉院」。そんな貴重な宝物の数々は、奈良でも毎年秋に２週間ほどしか見ることが出来ません。9000件もの宝物を、1300年近く、地上で守り伝えた”奇跡の宝庫”