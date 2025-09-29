2016年から今年で10年目を迎えた、北海道札幌市で開催されている複合イベント「NoMaps(ノーマップス)」が、9月10日〜14日の期間で開催されました。テクノロジー、ソーシャル、クリエイティブなどを交差させた本イベント。今回、北海道電力がフード分野に参加すると聞きつけ、「エネルギー会社が食べ物!?」と期待を抱き、覗いてきました。「NoMaps2025」のフード会場となったエア・ウォーターの森○■新鮮野菜が並ぶ「NoMaps2025」