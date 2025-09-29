インド南部で行われた政党集会で、詰めかけた大勢の人々が折り重なるように倒れ、40人が死亡しました。インド南部タミルナド州で27日、地元政党の集会が行われ、詰めかけた人々が折り重なるように倒れました。地元メディアなどによりますと、この事故で少なくとも、子ども9人を含む40人が死亡、124人以上が負傷しました。集会はインドの人気俳優ビジャイ氏が党首を務める政党が開いたもので、当時、現場には少なくとも3万人以上が