トヨタ自動車が２９日発表した８月の世界販売台数（トヨタ・レクサス両ブランド）は前年同月比２・２％増の８４万４９６３台だった。海外販売が４・４％増の７４万８６９４台と８月として過去最高を更新した。北米でハイブリッド車（ＨＶ）が好調だった。中国では新型電気自動車（ＥＶ）が堅調に推移した。一方、国内販売は１２・１％減の９万６２６９台と振るわなかった。７月に工場が停止したことに伴い配車が遅れた影響が