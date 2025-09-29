トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が29日発表した8月の世界販売台数は、前年同月比2.2％増の84万4963台となり、8カ月連続で前年同月を上回った。米国を中心に好調だった。うち海外販売は4.4％増の74万8694台で、8月として過去最高を更新した。世界生産台数は4.9％増の74万4176台となり、3カ月連続で前年を超えた。販売を地域別で見ると、米国は13.6％増の22万5367台と大きく伸びた。前年の一部車種のリコールによる生産停止から