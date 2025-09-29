金満球団のメッツがまさかのポストシーズン出場を逃し、米メディアで物笑いのタネになっている。フアン・ソトをはじめとする破格の投資で「覇権をカネで買う」チーム作りが見事に失敗。ＭＬＢの資金力ランキングでも下位にあるレッズにワイルドカードの席を奪われ、かつてない屈辱を味わっている。メッツを圧倒してナ・リーグ東地区を制し、高みの見物を決め込んでいたフィリーズファンも笑いが止まらない。フィリーズメディア