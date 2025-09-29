大相撲秋場所で横綱同士の優勝決定戦を制し、2場所ぶり5回目の優勝を果たした石川県津幡町出身の大の里が、一夜明けて喜びを語りました。 28日、千秋楽を迎えた大相撲秋場所で、13勝2敗で並んだ横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制した大の里。幕内通算5回目、横綱としては昇進2場所目で、初優勝を飾りました。一夜明けた29日、優勝の喜びを語りました。 横綱・大の里：「今までの優勝と一味違う感じでもありますね。早い段階で1