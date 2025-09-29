◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部中大２―１帝京大３回戦（２２日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が帝京大に辛勝し、カード勝ち越しを決めた。５回まで無安打に抑えられていた打線は６回１アウト２、３塁から５番岩井大和（４年＝東海大菅生）が中前２点適時打で先制に成功した。投げては能代松陽高校出身の三浦凌輔（３年）から齋藤舜介（２年）のリレーで逃げ切った。殊勲打を放った岩井は「今日は