◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部専大６―０日大３回戦（２２日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）専大が勝ち点をあげた。スコアレスで迎えた４回、１アウト満塁から高橋秀昌（４年＝専大松戸）がレフトへ適時二塁打を放ち先制すると、７、９回にも追加点を挙げた。投げては先発の竹村健太（４年＝星陵）が日大打線を被安打４に抑え完封した。高橋は「出る試合を全部引退試合だと思っているので、打つことが