◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽１回戦仙台育英―日大三（２９日・マイネットスタジアム皇子山）両チームのスタメンが発表された。今夏の甲子園準Ｖ校・日大三の先発は川上幸希投手（３年）。仙台育英は最速１４７キロの吉川陽大投手（３年）が先発する。今大会は７回制が導入されている。◇仙台育英（先攻）田中纏（右）原亜佑久（中）土屋璃空（左）川尻結大（捕）和賀颯真（一）高田庵冬（三）今野琉成