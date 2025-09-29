内部はフルフラットに！ 新型「FCバス」開発へいすゞ自動車とトヨタ自動車は2025年9月29日、「次世代FC路線バス」を共同開発すると発表しました。トヨタの水素燃料電池バス（FCバス）「ソラ」の後継となりそうです。【後ろまで段差ナシ！】これが「次世代FCバス」のベースです（写真）新たなFC路線バスは2026年度より、いすゞと日野自動車が50％ずつ出資するジェイ・バス宇都宮工場で生産を開始する計画です。いすゞが開発し