静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「いつの間にこんなことに!!」と投稿し、千葉県鴨川市で計画されている日本最大級のメガソーラー（大規模太陽光発電所）建設計画に強い懸念を示した。 【写真】田久保市長が訴える 鴨川の惨状 確かにひどい 鴨川市で計画されているメガソーラー建設に反対する団体「鴨川の山と川と海を守る会」が28日、Xで「鴨川メ