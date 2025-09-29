5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦が、重要な父としての役割を明かした。【写真】爽やか！素敵な笑顔で手をふる杉浦太陽杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）