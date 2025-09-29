俳優の山本舞香（27）の夫で、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiro（31）が、夫婦初共演となった番組オフショットを公開した。【映像】夫婦初共演でのオフショット&はしゃぐ動画2024年10月に結婚を発表した2人。お互いのInstagramではプライベートについても発信しており、「チームラボプラネッツ」で一緒にはしゃぐ動画や、Hiroの父で歌手の森進一との3ショットなども披露してきた。夫婦初共演でのオフショットを公開