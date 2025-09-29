J２のジュビロ磐田は９月29日、ジョン・ハッチンソン監督との契約解除を発表した。オーストラリア人指揮官は、今季から監督に就任。J２優勝と１年でのJ１復帰を目ざしてチームを指揮してきたが、思うように勝点を積み上げられず。27日に行なわれたJ２第31節の大宮戦で３−４と敗れ、２連敗で８位に後退していた。今シーズン残り７試合。立て直しを図るため、クラブは監督交代を決断した。 磐田の公式Xが契約解除を伝