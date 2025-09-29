5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦だが、6人目の可能性について考えを語った。【写真】カワイイ…新たに出産した女の子にメロメロな杉浦太陽杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊