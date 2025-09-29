ファミリーマートは、同社が提供を始めるクレジットカード「ファミマカード」の新規入会受付を、10月1日に開始する。また、すべての「ファミマカード」ユーザーを対象に、抽選でファミマポイントが進呈されるキャンペーンを実施する。 「ファミマカード」はファミマ初となる「請求時にトクするクレジットカード」で、8月31日まで提供していた「ファミマTカ&