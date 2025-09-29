スペインから2万1000kmを駆け抜けたS2000話題になっている外国人は、Adri MP（@piferr3r）さん。ホンダ「S2000」を走らせて、スペイン・バルセロナから大陸を横断して日本にやってきたといいます。S2000といえば、ホンダが1999年に発売したスポーツカー。オープンカーでありながらも高い剛性を誇り、バランスの取れた車体構造から高い運動性を実現し、「NSX」や「シビック タイプR」などと並んでホンダを代表するスポーツカー