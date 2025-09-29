【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平（３１）は２８日、シアトルでのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、七回に自己最多となる５５号ソロ本塁打を放つなど３安打１打点で今季のレギュラーシーズンを締めくくった。ナ・リーグ本塁打王争いではシュワーバー（フィリーズ）に１本及ばず、３年連続のタイトルはならなかった。メジャー８年目の今季は打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁。２季ぶりに復帰