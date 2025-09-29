楽天は２９日、阿部寿樹内野手（３５）に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。阿部は２２年オフに涌井とのトレードで中日から加入。今季は開幕１軍スタートを果たし、４月４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）ではチーム今季１号本塁打を放つなど中軸を担った時期もあった。しかし６月９日に２軍落ちすると、その後１軍昇格はなし。今季４３試合出場、打率２割１分９厘３本塁打、８打点の成績となっていた。