【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」喜多郁代】 2026年9月 発売予定 価格：22,000円 アニプレックスは、フィギュア「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』喜多郁代」を2026年9月に発売する。価格は22,000円。 本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より結束バンドのギターボーカル「喜多郁代」を1/7スケールフィギュア化したもの。結束バンドTシャツ姿が再現さ