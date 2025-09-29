◇MLBドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)アメリカのMLB公式Instagramが大谷翔平選手のキャリアハイ55号を日本語で報じました。シーズン最終戦となるこの日、大谷選手は第1打席2塁打、第2打席ヒットで出塁すると、迎えた7回の第4打席、2アウトの場面で高めのストレートを強振し、センタースタンドに運びました。打球速度は109.5マイル(約176キロ)、飛距離は412フィート(約125メートル)を記録しています。