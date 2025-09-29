アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相との会談を前に、「私たちは必ず成し遂げる」とSNSに投稿し、ガザ地区での停戦に向け自信をのぞかせました。【映像】トランプ氏「私たちは必ず成し遂げる」トランプ大統領は23日、アラブ諸国などに対し、ガザ地区の恒久的な停戦に向けた「21項目の計画」を提示しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、この案では、停戦後のガザ地区の行政運営