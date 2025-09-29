ユニクロは、5人組ガールグループILLIT（アイリット）を起用した新WEB CMを9月29日（月）より公開しました。ILLITのメンバー全員が着用するのは、糸も編み方もユニクロが独自開発した「スフレヤーン」ニット。チクチクしにくく、ふわっと軽やかな着心地が魅力のアイテムです。今回のキャンペーンではグループ・ソロのグラフィック公開や店内放送、TikTok企画まで幅広く展開。ILLITとユニクロ