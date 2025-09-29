オレはイシダです。2年ほど前からシングルファザーとして奮闘してします。原因は、恥ずかしながら妻の不倫。妻はまだ小さかった娘たちを置いて、不倫相手と駆け落ちしたのです。その後離婚が正式に成立、それからはアカリとヒマリの2人をひとりで育てています。さてそんなある日、同僚のテツトから「一緒に実家に帰省しないか」と誘われました。そういえば最後に娘たちを遠くまで遊びに連れていってやったのはいつだったでしょうか