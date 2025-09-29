「武士の娘が働く必要はない」と言われて…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は30日、第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第2回が放送される。明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴）は、親友の野津サワ（小山愛珠）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子）につけてもらっていたトキは、教