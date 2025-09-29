夫婦の何気ない日常とゆったりした主題歌NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送がスタートし、オープニングのタイトルバックが話題になっている。物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。オープニングは、主題