広島市南区東雲の店舗兼住宅で、成人女性2人が死亡しているのが見つかりました。警察と消防によると、29日午前10時半ごろ、近所の人から通報がありました。付近の住民が室内で2人を発見し、その場で死亡を確認。遺体には外傷があり、警察は、2人の身元の特定や事件性の有無を調べています。《2025年9月29日》