テニス・木下グループジャパンオープン男子第６日（２９日・東京有明コロシアム＝読売新聞社後援）――車いす部門のシングルス決勝で、第１シードの小田凱人（東海理化）が荒井大輔（ＢＮＰパリバ）を６―０、６―０のストレートで下し、大会３連覇を果たした。小田は今月の全米オープンで四大大会とパラリンピックを全て制する「生涯ゴールデンスラム」を達成し、今大会が凱旋（がいせん）試合だった。優勝インタビューで「ま