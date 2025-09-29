荒川弘の代表作「鋼の錬金術師」を原作とする、舞台『鋼の錬金術師』（舞台ハガレン）の第三弾公演が２０２６年２月上演が２９日、発表された。これまでの公演に引き続き、第三弾公演も脚本・演出は石丸さち子が務め、主人公エドワード・エルリック役は一色洋平と廣野凌大がＷキャストで続投する。「鋼の錬金術師」は「月刊少年ガンガン」で２００１年から２０１０年連載で、漫画は全世界でシリーズ累計部数８０００万部超え