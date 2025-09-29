アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人（３０）が２９日、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に生出演。目が悪く薄目にして遠くを見る女性、「これが好きなんですよ」と明かした。「僕は割と目がいいので、視力がいいので…。これ（薄目の表情が）結構好きなんですよね」と繰り返す寺西。レギュラー陣からは「特殊ですね」と言われ、薄目にすると眉間にシワが寄らないかと指摘されても「それもいい、それ