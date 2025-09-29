ＪＲＡは９月２９日、欧州に遠征していたシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）とジャックオダモ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ウートンバセット）が、２８日に成田空港着の航空機で帰国したと発表した。２頭は輸入検疫のため千葉・白井市の競馬学校に入厩している。シンエンペラーは、アイリッシュチャンピオンＳで６着後の検査で、ぜん息（炎症性下気道症候群）、中程度の肺出血（ＥＩＰＨ運動誘発性