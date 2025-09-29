巨人は２９日、今季の「ＪＥＲＡセントラル・リーグ公式戦２０２５」の最終戦となる１０月１日の中日戦（東京ドーム）終了後に、最終戦セレモニーを実施すると発表した。セレモニーでは、今季の名場面を振り返る特別映像を放映し、阿部慎之助監督よりファンに感謝のあいさつを行う。また、チーム全員によるサインボールの投げ入れを行う予定となっている。