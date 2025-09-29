結果的に夫は納得してくれましたが、勝手に辞めてしまうのはいかがなものでしょうね…一度辞めてしまうと、なかなか戻る気持ちになれなくなってしまった主人公。共働きのつもりで結婚した夫は、いつまでこの状態を許してくれるのでしょうか。【まんが】家事にも給料がほしい(ウーマンエキサイト編集部)