ヤクルトは２９日、戦力外通告を行った選手を以下の通り発表した。【投手】山本大貴、金久保優斗、山下輝、原樹理、宮川哲、竹山日向、鈴木康平【捕手】中川拓真【外野手】西川遥輝今季１２試合に登板し０勝１敗、防御率７・７１だった金久保は「結果も残ってなかったですし、（戦力外）かなとは思ってました」と心境を明かした。今後については「今後は野球は迷っていますね。今後としては、状態は悪くないんですけど