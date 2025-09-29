◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽１回戦沖縄尚学―県岐阜商（２９日・マイネットスタジアム皇子山）７回制の国民スポーツ大会硬式野球競技会は、５回が終了し、県岐阜商がリードしている。１―１で迎えた５回１死一塁、内山元太三塁手（２年）が左翼へ勝ち越しの適時二塁打を放った。今夏の甲子園王者を２―１で苦しめている。