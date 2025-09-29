テクニカルポイントドル円200日線控える148.44まで調整が入るか 149.67エンベロープ1%上限（10日間） 149.53ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.90現値 148.44200日移動平均 148.1910日移動平均 147.94一目均衡表・雲（上限） 147.9121日移動平均 147.73一目均衡表・転換線 147.73一目均衡表・基準線 146.80一目均衡表・雲（下限） 146.71エンベロープ1%下限（1