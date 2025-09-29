プロ野球・東京ヤクルトスワローズは29日、9選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。支配下選手では、山本大貴投手、金久保優斗投手、山下輝投手、原樹理投手、宮川哲投手、竹山日向投手、中川拓真選手、西川遥輝選手。育成契約選手では鈴木康平投手です。西川選手は過去4度の盗塁王。ヤクルトに移籍して2年目の今季は、前年から大きく出場機会が減り、49試合で打率.174の成績でした。2015年ドラフト1位の原投手は、2022年