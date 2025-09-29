タレント上沼恵美子（70）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気女優を絶賛した。上沼らMC陣がハマったドラマについてトークする中で、魅力的なキャストについて語った。22年のフジテレビ系ドラマ「エルピス―希望、あるいは災い―」（関西テレビ制作）の話題になると、「長澤まさみさん奇麗！」と主演の女優・長澤まさみを称賛。続けて「奇麗だし、スラッとしてかっこいいね」とスタイルの